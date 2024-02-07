Kurt, sokak köpeğine saldırdı

Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk havanın başlaması ile aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına iniyor. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesine inen bir kurt, sokak köpeğini parçaladı. Kurdun, bir kısmını yediği köpeğin kalan parçalarını götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.