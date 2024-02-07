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Kurt, sokak köpeğine saldırdı

Gmüşhane'de yerleşim yerine inip, sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götüren kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurt, sokak köpeğine saldırdı mask
Kurt, sokak köpeğine saldırdı
Kurt, sokak köpeğine saldırdı
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Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk havanın başlaması ile aç kalan kurtlar, yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına iniyor. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesine inen bir kurt, sokak köpeğini parçaladı. Kurdun, bir kısmını yediği köpeğin kalan parçalarını götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

# KURT, Sokak Köpeği, için, bir, ile, kar yağışı

07 Şub 2024 - 17:10 DHA Gümüşhane- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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