“Devletin parasıyla reklam yapmam”

Abbas SATIR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İvedik Organize Sanayi Bölgesi ( OSB) ve Teknopark Ankara tarafından düzenlenen programda Başkentli sanayici ve girişimcilerle bir araya geldi. Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar ile İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin’in de yer aldığı toplantıda Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiği 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği projelerini anlattı.

“FARKLI BİR BELEDİYECİLİK YAPTIK”

Konuşmasına Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Mansur Yavaş, “6 Şubat’ı hep birlikte anıyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Halen Ankara’da çok yaralı var, onlara da şifa diliyoruz” diyerek 2 bine yakın depremzede vatandaşı misafir etmeye devam ettiklerini söyledi. “Bugün buraya hesap vermeye geldik” diyerek 2019 yılından bu yana gerçekleştirdikleri hizmet ve projeleri anlatan Yavaş, “Farklı bir belediyecilik yaptığımıza inanıyoruz. İş başına gelir gelmez öncelikle kendim dâhil belediyenin hiçbir personelin ayrıcalıklı olmadığını, Ankara halkının verdiği gelirlerle maaşını aldığını dolayısıyla onlara eşit hizmet etmesi gerektiği inancıyla öncelikle rozetimizi çıkardık.

Ankara’nın hiçbir yerinde bugüne kadar benim fotoğrafımı görmediniz. Şu anda asılanlar da seçim nedeniyle, kendi cebimizden asılıyor. Hiçbir zaman kendimizi öne çıkaran, belediyenin parasıyla reklam yapan bir duruma sokmadık. Çakarları gelir gelmez kaldırdık. Personelin de benim de herhangi bir kamu idaresindeki memurdan farkımız olmadığını, tek farkımızın benim belediye başkanı olarak seçimle gelmem olduğunu ama seçildikten sonra bir devlet memuru gibi sadece ve sadece Ankara halkına hizmet eden bir memur olarak görünmek istedik. Bunu da alt kademedeki bütün memurlarımız, çalışanlarımıza göstermeye çalıştık. Geldiğimizde lüks arabaların hepsini sattık. Beş yıldır bir minibüs, bir şoför ve bir korumayla halkın içerisinde geziyorum” ifadelerini kullandı.

“İÇİNDE İNSAN OLMAYAN HİÇBİR PROJEYE İMZA ATMADIK”

Ankara halkından alınan paraların israf edilmeden ihtiyaç doğrultusunda harcandığının altını çizen Yavaş, “Çılgın proje diye projelere girmedik. Ankara’ya iş başına geldiğimizde bildiğimizin dışında da birçok sorun olduğunu tespit ettik. İçinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadık. İsrafı ortadan kaldırdık. Türkiye’de ilk defa 4 bin ihaleyi canlı yayınladık. Meclis toplantılarımız canlı yayınlanıyor. Belediyemizin web sayfasında tüm harcamalarımız kuruşuna kadar yer alıyor. Şeffaf belediyecilik budur. Biz sizlerin parasını harcıyoruz. Sizlerin asla yatırım yapmayacağı hiçbir yere yatırım yapmıyoruz” dedi.

Önceki dönem kadar asfalt ve kavşak çalışmaları gerçekleştirdiklerini, hiçbirine açılış yapmadıklarını bildiren Yavaş, “Ben devletin parasıyla reklam yapmayı sevmiyorum. Bir de yaptığımız asfalt, kavşak kaldırımlarının belediyecilik sayılmaması gerektiğine inanıyorum. Sizin ekibiniz projeleri hazırlar zaten bunları yapar. Bunun için belediye başkanı olmaya gerek dahi yok. Belediye başkanının bulunduğu kentteki üretimi artıran, bulunduğu kentteki yoksullara sahip çıkan, önceliği insan olan, ucuz ve kaliteli hizmet veren ama yaşadığı kentte herkesin konforlu bir şekilde yaşadığı kentten keyif almasını sağlayan yatırımlar yapması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.