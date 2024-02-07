İvedik’li sanayiciden Mansur Yavaş’a teşekkür

Abbas SATIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İvedik Organize Sanayicileriyle buluştu. Yavaş, İvedik OSB ve Teknokent Salonu’nda yapılan toplantının ardında İvedik’li sanayicilerin sorunlarını dinledi.

İvedik OSB’de Cengiz Dağlı adlı sanayici Mansur Yavaş’a yardım kampanyasında topladıkları malzemeleri deprem bölgesine ulaştırmada araç temin ettiği için teşekkür etti.

Cengiz Dağlı şunları söyledi. “Gazi Üniversitesinden bir grup öğrenci yardım kampanyası düzenlediklerini ve bu malzemeleri depremin birinci yıl dönümünde deprem bölgesine göndermek isteklerini söylediler. Öğrenciler, Gazi üniversitesi Rektörlüğü’nden araç istemişler, ancak karşılanmamış. Bu kampanyaya ben de katıldım. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ulaştım. Öğrencilere hemen bir otobüs temin etti. Başkan Mansur Yavaş “Otobüsün üstüne Ankara Büyükşehir Belediyesi yazılmamasını ve reklam yapılmamasını istedi. Otobüsle, Gazi Üniversitesi öğrencileri, topladıkları malzemeleri deprem bölgesinde ihtiyaç sahiplerine dağıttı ve Ankara’ya döndü. İlk defa önemli bir yardımlaşmanın paydaşı oldum. Bu nedenle Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür ettim.”