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AB, Türkiye'ye 400 Milyon Euro Verecek

Avrupa Komisyonu, deprem bölgesinin yeniden imarı için Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu kapsamında 400 milyon euro finansman sağladı.

AB, Türkiye'ye 400 Milyon Euro Verecek mask
AB, Türkiye'ye 400 Milyon Euro Verecek
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Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; doğal afetlerden etkilenen AB üyesi veya aday ülkelere finansman sağlanması amacıyla oluşturulan AB Dayanışma Fonu'na ilişkin, Türkiye ve AB arasında yetkilendirme anlaşması imzalandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen imza törenine, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Komisyonu'nu temsilen Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiser Elisa Ferreira katıldı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine yönelik, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye'ye 400 milyon euro finansman sağlanacak. Fon ile deprem bölgesindeki yeniden imar çabalarına destek verilecek. Koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yapılacak fona dair tüm çalışmalar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin iş birliği ve diğer kurumların katkıları alınarak yürütülecek.

Anlaşma kapsamında Türkiye'ye sağlanacak 400 milyon euro finansman, AB'nin Dayanışma Fonu çerçevesinde şimdiye kadar bir aday ülkeye sağladığı en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

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07 Şub 2024 - 14:50 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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