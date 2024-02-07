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Van'da kar engeli

Van'da kar yağışı sonrası kapanan 199 yerleşim yeri yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. 

Van'da kar engeli mask
Van'da kar engeli
Van'da kar engeli
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Van'da kar yağışı sonrası kapanan 199 yerleşim yeri yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Tipinin etkili olduğu kırsal mahallelerde yolda kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarılırken, kırsal mahallelerde rahatsızlanan hastalar da ekiplerin yolu açmasıyla sağlık ekipleri tarafından hastanelere ulaştırılıyor. Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde karla mücadele ekipleri zaman zaman zor anlar yaşıyor.

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07 Şub 2024 - 14:46 DHA Van- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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