Van'da kar engeli

Van'da kar yağışı sonrası kapanan 199 yerleşim yeri yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Tipinin etkili olduğu kırsal mahallelerde yolda kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarılırken, kırsal mahallelerde rahatsızlanan hastalar da ekiplerin yolu açmasıyla sağlık ekipleri tarafından hastanelere ulaştırılıyor. Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde karla mücadele ekipleri zaman zaman zor anlar yaşıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.