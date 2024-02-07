- Asayiş

Lisede bıçaklı kavga

Elazığ'daki bir lisede, 10. sınıf öğrencisi Ü.O., tartıştığı 9. sınıf öğrencisi Y.C.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Lisede bıçaklı kavga mask
Lisede bıçaklı kavga
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Elazığ'daki bir lisede, 10. sınıf öğrencisi Ü.O., tartıştığı 9. sınıf öğrencisi Y.C.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi'ndeki Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O. ile 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.O., yanında getirdiği bıçakla Y.C.'yi yaraladı. İhbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.C., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.O. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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07 Şub 2024 - 14:11 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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