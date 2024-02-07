Lisede bıçaklı kavga

Elazığ'daki bir lisede, 10. sınıf öğrencisi Ü.O., tartıştığı 9. sınıf öğrencisi Y.C.'yi bıçaklayarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi'ndeki Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Ü.O. ile 9'uncu sınıf öğrencisi Y.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.O., yanında getirdiği bıçakla Y.C.'yi yaraladı. İhbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.C., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.O. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.