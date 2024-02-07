Ankara'da, kaçak silah ve mühimmat taşıyan bir kargo şirketi çalışanı olan F.K., gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana'dan Ankara'ya gelen bir kargo dağıtım aracını durdurdu. F.K.'nin kullandığı araç ve iş yerinde yapılan aramada, kaçak yollarla temin edilen 10 tabanca, 13 şarjör, 88 çeşitli çaplarda tabanca mermisi, 4 av tüfeği fişeği ve 2 silah taşıma çantası ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Asayiş
Silah kaçakçılığı yapan kargocu gözaltına alındı
Ankara'da, kaçak silah ve mühimmat taşıyan bir kargo şirketi çalışanı olan F.K., gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.