Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da durdurulan 3 araçta 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen 'Narkogüç' operasyonu kapsamında yapılan çalışmada Adana'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Plakaları tespit edilen 3 araç, Gölbaşı ilçesi mevkisinde durduruldu. Adana'dan yola çıkan araçlarda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.