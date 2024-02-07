Ankara'da durdurulan 3 araçta 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen 'Narkogüç' operasyonu kapsamında yapılan çalışmada Adana'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Plakaları tespit edilen 3 araç, Gölbaşı ilçesi mevkisinde durduruldu. Adana'dan yola çıkan araçlarda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu
Ankara'da durdurulan 3 araçta 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.