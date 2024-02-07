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İlaç almak için polise saldırdı

Bursa'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı (31), nöbetçi eczaneden tehditle yeşil reçeteli ilaç almak istedi.

İlaç almak için polise saldırdı mask
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Bursa'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı (31), nöbetçi eczaneden tehditle yeşil reçeteli ilaç almak istedi. Eczacıya küfredip, gelen polislere de saldıran şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı, nöbetçi eczaneye giderek yeşil reçete ile satışı yapılan ilaçlardan almak istedi. Çakıcı, reçete olmadan ilaçları veremeyeceğini söyleyen eczacıya tehdit ve küfrederek, darbetmeye çalıştı. Eczanedeki diğer müşterilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çakıcı, bir polis memuruna yumruk atmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirilip, yakalandı. Çakıcı işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

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07 Şub 2024 - 13:53 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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