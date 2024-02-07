Karşıyaka, Emir Koldere ile anlaştı

Yeşil-kırmızılı kulüp, defansın solunda Ferdi Burgaz'a alternatif olarak Çankaya Futbol Kulübü'nde forma giyen Adnan Emir Koldere'yi bünyesine kattı. Karşıyaka'nın 23 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Futbola Samsunspor altyapısında başlayan Adnan Emir, daha sonra Başakşehir, Diyarbekirspor ve Çankaya Futbol Kulübü'nde görev yaptı.

​Genç oyuncu 3 kez U16 Milli Takım formasını giydi. Adnan Emir, sol bek pozisyonu dışında stoper ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Karşıyaka ara transferde daha önce Boluspor'dan Şeref Özcan, Afyonspor'dan Mehmet Alaeddinoğlu, Iğdır Futbol Kulübü'nden Erdem Gökçe ve İsmail Güner'i kadrosuna katmıştı. Kaf-Kaf'da devre arasında Adem Büyük ve Emre Gemici gibi isimlerle birlikte 5 oyuncu ile yollar ayrılmıştı.