Arabada ruhsatsız tabanca çıktı

Tuzla'da polis ekipleri, uygulama yaptıkları noktada şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta sahte polis kimliği, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri 5 Ocak Pazartesi günü uygulama yaptıkları noktada şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü Y.Ç.'nin ehliyeti olmadığı belirlenirken, araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 363 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu, 47 bin 750 lira, 400 Euro, 385 Dolar ve sahte polis kimlik kartı ele geçirildi. Araç sürücüsüne 12 bin 977 lira para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Y. Ç., Tuzla Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis merkezindeki ifadesinin ardından Y.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.