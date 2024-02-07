55 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan araçta 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ö.Y, tutuklandı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan ortak çalışmada; uygulama noktasında durdurulan 34 plakalı bir araçta arama yapıldı. Polisler, araçta zulalanmış halde 55 kilo 428 gram uyuşturucu madde buldu. Piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan Ö.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.