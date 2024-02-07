11 yıldır aranıyordu, saklandığı evin dolabında yakalandı

Bitlis'te, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır arama kararı bulunan şüpheli, jandarmanın dron destekli düzenlediği operasyonda, saklandığı evin dolabında yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesinde, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır hakkında arama kararı bulunan şüpheliyle ilgili çalışma yaptı. Teknik takiple, ismi açıklanmayan şüphelinin adresi belirlenip, operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda, saklandığı evin dolabında yakalanan şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Mahkemeye çıkarılan firari şüpheli tutuklanıp, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.