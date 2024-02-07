- Asayiş

11 yıldır aranıyordu, saklandığı evin dolabında yakalandı

Bitlis'te, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır arama kararı bulunan şüpheli, jandarmanın dron destekli düzenlediği operasyonda, saklandığı evin dolabında yakalanarak gözaltına alındı.

11 yıldır aranıyordu, saklandığı evin dolabında yakalandı mask
11 yıldır aranıyordu, saklandığı evin dolabında yakalandı
11 yıldır aranıyordu, saklandığı evin dolabında yakalandı
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Bitlis'te, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır arama kararı bulunan şüpheli, jandarmanın dron destekli düzenlediği operasyonda, saklandığı evin dolabında yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesinde, 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır hakkında arama kararı bulunan şüpheliyle ilgili çalışma yaptı. Teknik takiple, ismi açıklanmayan şüphelinin adresi belirlenip, operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda, saklandığı evin dolabında yakalanan şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Mahkemeye çıkarılan firari şüpheli tutuklanıp, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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07 Şub 2024 - 13:23 DHA Bitlis- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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