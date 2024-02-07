Özhaseki: "Güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, katıldığı televizyon programında deprem bölgesindeki afet konutlarıyla ilgili söylediği sözleri üzerinden yapılan tartışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Özhaseki, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşlarımız şöyle söylüyor; 'Bize mis gibi villa verdiniz.' Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.