"Son Ödeme Tarihi Sizden Sorulur" kampanyası uzatıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hizmet bölgesindeki yaklaşık 2 milyon abonesine sürdürülebilir ve yenilikçi hizmetler sunan Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, fatura ödeme tarihine esneklik kazandıran "Son Ödeme Tarihi Sizden Sorulur" kampanyasını yıl sonuna kadar uzattı.

Kampanyadan son bir yılda ödediği elektrik faturasının aylık ortalaması 50 bin liranın altında olan ve otomatik ödeme talimatı bulunan tüm mesken ve ticarethane aboneleri yararlanabiliyor. Bu koşulları sağlayan aboneler, faturalarının son ödeme tarihini kendi seçtikleri bir tarih ile değiştirebiliyor.

Abonelerin bir yıl içerisinde, arada en az üç ay olması koşuluyla iki kez tarih değiştirme hakkı bulunuyor. Örneğin şubat ayında ödeme tarihini değiştiren bir abone, yeniden değişiklik yapmak istediği takdirde bu işlemi mayıs ayında gerçekleştirebiliyor. Kampanyaya katılmak için "0850 933 39 99" numaralı çağrı merkezini arayarak başvurmak gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine verilen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, kampanyaya ilişkin "Zorlu Enerji olarak iş stratejimiz doğrultusunda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için sürekli olarak iyileştirmeler yapıyor, yenilik sunma potansiyeli olan alanlarda etkin çözümler üretiyoruz. Son Ödeme Tarihi Sizden Sorulur kampanyası ile de abonelerimizin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. İş değişikliğinden dolayı maaş gününün değişmesi, emeklilerin maaş alım tarihleri, üniversite öğrencilerinin burs günleri veya KOBİ'lerin ödeme planları gibi nedenlerle abonelerimiz ödeme tarihini değiştirmek isteyebiliyor. Biz de buradan yola çıkarak faturaların son ödeme tarihlerini abonelerimizin kendilerinin belirleyebileceği bir kampanya yürütüyoruz. 2023 yıl sonu itibarıyla yüzde 96,3 seviyesine ulaştığımız müşteri memnuniyetini daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.