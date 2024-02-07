Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuk olduğu bir TV kanalında, emeklilerin bayram ikramiyesi arttırılması konusunda çalışma başlattıklarını ifade etti.

"Adım Atmaya Hazırız"

Programda bakan Işıkhan'ın ifadeleri şöyle: "Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız. 950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü. 2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz." diye konuştu.