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Yavaş, OSB sanayicilerle bir araya geldi

Başkan Mansur Yavaş İvedik Organize Bölgesi sanayicileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Yavaş, OSB sanayicilerle bir araya geldi mask

İvedik organize sanayi bölgesi teknoparkta düzenlenen toplantıya Mansur Yavaş'a Yenimalle Belediye başkanı Fethi Yaşar, CHP grup başkan vekili Yaşar Neslihanoglu, ivedik organize ve Teknopark yönetim kurulu başkanı Hasan Gültekin ve çok sayıda sanayici katıldı.
OSB başkanı Hasan Gültekin, OSB de 140 bin çalışan 10 bin işletme olduğunu belirterek " İvedik OSB üretim ve ticaret merkezi oldu" dedi.

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07 Şub 2024 - 10:42 - Siyaset

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