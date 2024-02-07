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9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı mask
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda şüphelilerden 10’u yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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07 Şub 2024 - 09:09 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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