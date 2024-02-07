9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terör Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda şüphelilerden 10’u yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.