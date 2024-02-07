Alper Gezeravcı ne zaman dönüyor?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu. SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.
SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.