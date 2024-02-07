Küreselleşmenin hız kazandığı bir dünyada, global bir dil haline gelen İngilizce’yi küçük yaşta öğrenmek daha da önemli hale gelirken, eğitmenlerin de öğrencilerinin daha kolay öğrenmesini sağlayacak yöntemleri benimsemeleri süreçte kritik bir rol oynuyor.

Bu kapsamda 2013’ten bu yana her yıl 400’e yakın anaokulu ve kreşteki çocukların İngilizce eğitimi almalarını destekleyen English Kids Academy ise Kids Academy Europe üye anaokullarındaki okul idarecileri ve öğretmenlerinin yetkinliklerini artırmak için her dönem başı gerçekleştirdiği eğitim kampına 10. yılına özel tüm üye okullarını davet etti. Kurum, 3-4 Şubat tarihlerinde düzenlediği KAE Preschool eğitim kampının ardından da 5 yıldan fazla süredir işbirliği yaptığı okullara ahde vefa ödüllerini takdim etti.

5 yıl üzeri paydaşlarına ahde vefa ödülü verdi

English Kids Academy Kurucusu Özgür Güloğlu konuya dair şu açıklamada bulundu: “İngilizce eğitiminde ülkemizi ileri taşıma gayreti sergileyen bir kurum olarak, 10. yılımızda düzenlediğimiz eğitim kampımızda 10 yıllık partnerlerimizle bir araya geldik. Bu kampta hem okul idarecileri hem de öğretmenlerimizle eğitimler gerçekleştirirken, aynı zamanda kutlama yaptık. Kampın ardından 5 yıldan uzun süredir bizimle çalışan okullarımıza ahde vefa ödüllerini takdim ettik.”

English Kids Academy Kurucusu Özgür Güloğlu’ndan edinilen bilgilere göre, Doç. Dr. Gülçin Güven, eğitim kampında çocuklarla felsefe, eleştirel düşünme, erken çocuklukta alternatif yaklaşımlar, Waldorf pedagojisi, düşünme becerileri gibi konu başlıklarını ele alacak. Uzman Psikolog Perihan Şensoy, Kodlama-STEM Danışmanı Tolga Karaman, Drama Danışmanı Sevilay Yılmaz da kendi alanlarında eğitimler verdi. Katılımcılar da öğrendikleri interaktif yöntemleri derslerinde uygulayarak öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunacak.

“10 yılda 246 bini aşkın çocuğa ulaştık”

Çocukların İngilizce öğrenmesinde fırsat eşitliği yaratmak için birçok çalışma yaptıklarını söyleyen English Kids Academy Kurucusu Özgür Güloğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Her bir üye okulumuz ihtiyaç sahibi bir kardeş okul getiriyor. Biz de kardeş okulumuzdaki öğrencilerle dokümanlarımızı ücretsiz paylaşarak İngilizce eğitimleri için kaynak sunuyoruz. Şu ana kadar Türkiye’de 18 şehirde ve Kıbrıs’ta toplam bin 230’ün üzerinde kreş ve anaokulunda 246 bini aşkın çocuğa ulaştık. Önümüzdeki dönemlerde tüm büyükşehirlerde, sonrasında da tüm Türkiye'de olmayı hedefliyoruz.”