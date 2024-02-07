Sektör duayenleri bir arada!

Kuruluşundan bugüne kadar sektördeki gelişmelere öncülük eden Dijital Pazarlama Okulu, düzenlediği başarılı organizasyonlarla adını duyuruyor. DPO, ayda bir düzenlenen Digital World Talks etkinliği ile sektördeki profesyonelleri bir araya getirerek, dijital pazarlama alanındaki güncel konuları ele alıyor.

Etkinlik kapsamında E- ticaret ve Dijital Pazarlama Danışmanı Eda Sevaioğlu Tan, 2024 yılının dijital pazarlama alanında beklenen trendleri detaylı bir şekilde katılımcılar ile paylaşırken, sektördeki olası değişikliklere karşı kendimiz ne şekilde hazırlamamız gerektiği konusunda bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

ETİ Dijital Pazarlama ve E-ticaret Yöneticisi Hilal Yılmaz ise, Eti markasının dijital pazarlamaya bakış açısı, bilinirlik reklamları alanında yaptıkları çalışmaları ve sektördeki büyüme hikayesini anlattı. Data takibinin markaları açısından önemini vurgularken ayrıca belirli kriz anlarında reklam stratejilerinde ne tarz değişiklikler olduğundan da bahsetti.

Casper Dijital Pazarlama ve E-ticaret Yöneticisi Şebnem Çetinkaya Kızgın, markalarının dijital süreçlerinde pazarlama hunisinin en tepesine oldukça önem verdiklerini ve bu gerçekleştirdikleri hamleler ile de sektördeki Casper marka algısını oldukça iyi bir konuma taşıdıklarını ve bunun satış tarafında karşılığını aldıklarından bahsetti. Ayrıca RTB House'da yayınlanan MooF ile gerçekleştirdikleri success case study'sinden bahsetti.

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Yandex Kıdemli Hesap Yöneticisi Yiğit Aydın, Yandex'in smart banner ürünü ile Yandex'in bilinirlik reklamlarına katkılarından bahsetti. Smart Banner ile başlayan müşteri yolculuğunun dönüşüme giden yolda ne gibi pozitif etkileri olduğundan bahsetti. Ayrıca genel çerçevede diital pazarlama süreçlerini markalar, ajanslar ve reklam sağlayıcılar açısından değerlendirip, değerli iç görülerini katılımcılarla paylaştı.