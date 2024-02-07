EMITT 2024'de Martı Hotels rüzgarı!

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT 20024 başladı. 595 katılımcının yer aldığı EMITT 2024’ün, 100’e yakın ülkeden 150’den fazla tur operatörü ve 30 bine yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Bu önemli küresel buluşmada, Türkiye turizminin köklü ve öncü kuruluşlarından Martı Hotels & Marinas da yerini aldı.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Narin “Küresel pandemi etkisinin azalmasıyla umutla başlanılan 2023 yılında, sektör dışı etkenlerden kaynaklanan dalgalanmalar yaşanmasına rağmen, 3 otelimizi kapsayan önemli bir renovasyonu tamamlayarak girdiğimiz sezonda, hedeflerimize ulaştık. 2024’te pazar çeşitliliğini arttırıp, tesislerimizin operasyon süresini genişleterek yeni ve daha yüksek hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Türkiye turizminin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, 6 Şubat’ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 27’nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) iş ortaklığında düzenlenen 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, 595 katılımcı yer alıyor. Başkanlar Oturumu ile başlayan fuarda, Türkiye'de 2023 Turizm Raporu ve turizm ekonomisi ile 2024’e dair öngörüler ve beklentiler, yeni rotalar, seyahatleri şekillendiren eğilimler, turizm teknolojileri gibi birçok başlık ele alınıyor. Tatil tüketicileri ile sektör profesyonellerini de bir araya getiren EMITT 2024’ün, 100’e yakın ülkeden 150’den fazla tur operatörü ve 30 bine yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Martı Hotels & Marinas standı, ilk günden ziyaretçilerin ilgi odağında yer aldı

Türkiye turizminin bu prestijli küresel platformunda, sektörün köklü ve güçlü markası Martı Hotels & Marinas da, salon 3’teki, 3431 numaralı standı ile geleneksel olarak yerini aldı. Özgün renkleri ve etkili tasarımı ile öne çıkan Martı Hotels & Marinas standı, ilk gün itibari ile yoğun ziyaretçileri ile fuarda dikkat çekti. Bireysel tüketicilerin yanı sıra tur operatörleri ve sektör paydaşları da Martı Hotels & Marinas ziyaretçileri arasında yer aldı.

“2023’ü başarıyla tamamladık, 2024’te daha yüksek hedeflere hazırız”

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Narin, fuarda yaptığı açıklamada, “Küresel pandemi etkisinin azalmasıyla umutla başlanılan 2023 yılında, 6 Şubat deprem felaketini yaşadık. Bir yandan 3 Otelimizi kapsayan renovasyon çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan depremzedelerimizi ağırladık. Geçtiğimiz sezon sektör dışı etkenlerden kaynaklı tüm dalgalanmalara rağmen Martı Hotels & Marinas olarak gerek otellerimiz gerekse marinamızda yüksek doluluk oranlarını yakalayarak misafirlerimize en üst düzeyde memnuniyet oranı ile hizmet verdik. 2024 yılında ise Pazar çeşitliliğimizi arttırmak ve otellerimizin açık kaldığı operasyonel süreyi genişletmek suretiyle daha yüksek hedeflere ulaşmayı planlıyoruz” dedi.