PATOS'a ödül!

Yerli ve milli markalarımızın dünya çapında tanınması ve takdir edilmesi, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve marka değerine olumlu katkı sağlıyor. Türkiye’yi dünya lezzetleri arasında temsil eden PATOS, TACO baharatlı ürünü kapsamında gösterdiği başarı ve sahip olduğu lezzet kalitesiyle birlikte Türkiye'nin yerli ve milli markaları arasında öne çıkıyor. Bu kapsamda PATOS, Brüksel'de gerçekleşen International Taste Institute tarafından düzenlenen değerlendirmelerde, lezzet ödülünü almaya hak kazandı.

International Taste Institute, Avrupa'nın prestijli aşçılık ve içecek derneklerine üye profesyoneller ile çalışıyor. Bu değerlendirmelerde, ürünler kör tadım yöntemiyle değerlendiriliyor ve bu tat değerlendirmeleri sonucunda uluslararası bir jüri tarafından geri dönüşler alınıyor.

TÜRK MARKASINDAN DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜL GURURU

Her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda üreticinin binlerce ürünle başvuruda bulunarak değerlendirildiği, mükemmel tat kalitesindeki gıdaları onaylayan, International Taste Institute tarafından verilen lezzet ödülleri açıklandı. Yüzde yüz yerli ve milli üretim olan PATOS, TACO baharatlı ürünüyle, bağımsız şef ve tadım uzmanları tarafından yapılan kör tadım testleriyle lezzet ödülü almaya hak kazandı. Ürünün tadı, deneyimli ve alanında uzman isimlerden oluşan uluslararası jüri tarafından olumlu şekilde değerlendirildi.

PATOS TACO' nun ödüllendirilme süreci, uluslararası uzmanların detaylı tadımlarına, duyusal analizlerine ve raporlarına dayanıyor.