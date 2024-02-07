Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, “Çok net ligin dizayn edilmesi ve benzeri konular var ya bugün ben bunu tekrar gözlerimle gördüm. Gerçekten birileri bir şeyler yapıyor. Birileri birilerinin önüne geçiyor. Bu Türk futboluna büyük bir zarardır. Neden girersiniz devreye? Sebebiniz, amacınız ne? Siz neyin uzantısısınız çok merak ediyorum. Açıkçası bugün bu futbolun içerisinde olmaktan dolayı da utanıyorum. Biz utanıyoruz çünkü bir başkaları utanmıyor. Ben bunu Play-Off Ligi’nde de yaşadım. Yine VAR’ın içindeki Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler, şimdi de Özgür Yankaya yine aynı şeyleri yaptı. Emeğimizi aldılar ve çöp ettiler. Hakkım helal değildir” dedi.

Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Galatasaray’a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kirli bir oyun olduğunu ifade eden Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, “Bugün biliyorsunuz 6 Şubat. Kötü bir gün. Geçen sene bugün çok kötü bir zamanlamayla uyandık. Başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle bir dert vermesin. Ayrıca kandilimizi de kutluyorum. Biz Galatasaray ile oynuyoruz. Bir mücadele veriyoruz. Baktığınız zaman Galatasaray’ın bizi yenmesi kadar doğal bir sonuç yok. Futbolu geliştirmek ve büyütmek istiyoruz. Alttan insanların gelmesini istiyoruz. Ama bir güç var çözemediğimiz. Hakem doğru müdahaleyi yapıyor ve VAR’dan biri çağırıyor. Biz bunu bir kere daha yaşadık. Çok net ligin dizayn edilmesi ve benzeri konular var ya bugün ben bunu tekrar gözlerimle gördüm. Gerçekten birileri bir şeyler yapıyor. Birileri birilerinin önüne geçiyor. Bu Türk futboluna büyük bir zarardır. Bakın buraya 2500 tane Bandırmalı geldi. Bizler gibi mücadele eden Türk futbolunu için savaşan, kişisel mücadele veren insanları da yıpratıp çemberin dışına itiyor. Bu çemberin içerisinde olmak da istemem açıkçası. Kirli bir oyun var. Bilmiyorum Salı günü beni aktarırlar. Çarşamba da ceza verirler. Umurumda da değil. Bizim burada koskoca bir hayali, umudu yerle bir etti VAR’daki hakemler. Galatasaray’ın da bizi yenebileceği herhalde tartışılacak bir konu değil. Neden girersiniz devreye? Sebebiniz, amacınız ne? Siz neyin uzantısısınız çok merak ediyorum. Açıkçası bugün bu futbolun içerisinde olmaktan dolayı da utanıyorum. Biz utanıyoruz çünkü bir başkaları utanmıyor. Ben bunu Play-Off Ligi’nde de yaşadım. Yine VAR’ın içindeki Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler, şimdi de Özgür Yankaya yine aynı şeyleri yaptı. Emeğimizi aldılar ve çöp ettiler. Hakkım helal değildir. VAR hakemindeki yapıya. Ama şunu söyleyeyim Galatasaray’ın önü açık olsun. Galatasaray’a bundan sonra başarılar diliyorum” diye konuştu.