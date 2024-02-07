Gökçek'ten Futbolcu Zan'a tepki!

6 Şubat 2023'de meydana gelen Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreminin yıl dönümü nedeniyle Hatay'da gerçekleştirilen anma törenine katılan Futbolcu Gökhan Zan, törene katılan yetkililere tepki gösterdi.

Futbolcu Zan'ın "3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi burada!" sözleri üzerine tören alanında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Öte yandan, Eski Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek X hesabından yaptığı paylaşımda, Zan için "Oğlum evladım Futbolcu olacağına artist olsaydın" ifadelerini kullanarak gönderme yaptı.