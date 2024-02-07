Gökçek'ten Futbolcu Zan'a tepki!

6 Şubat 2023'de meydana gelen Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreminin yıl dönümü nedeniyle Hatay'da gerçekleştirilen anma törenine katılan Futbolcu Gökhan Zan, törene katılan yetkililere tepki gösterdi.
Futbolcu Zan'ın "3 gün bizi terk ettiniz ölüme, istemiyoruz sizi burada!" sözleri üzerine tören alanında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Öte yandan, Eski Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek X hesabından yaptığı paylaşımda, Zan için "Oğlum evladım Futbolcu olacağına artist olsaydın" ifadelerini kullanarak gönderme yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.