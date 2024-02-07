Önce para istedi, sonra vurdu!

Olay, öğle saatlerinde Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alışverişten dönen Ali M.’nin önüne çıkan Ersin İ. para istedi. Ret cevabı alan Ersin İ. belinden tabancayı çıkartarak Ali M.’yi ayağından vurdu. Yaralanan Ali M. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ersin İ.’nin ayağından vurarak yaraladığı Ali M.’yi tanımadığı öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.