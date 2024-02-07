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Hayatını kaybeden 50 bin kişi unutulmadı 

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem felaketlerinin birinci yılında, hayatını kaybeden 50 bin kişi unutulmadı.

Hayatını kaybeden 50 bin kişi unutulmadı  mask
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Avcılar Belediyesi'nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde toplanan grup Havuz Meydanı'na kadar yürüdü. Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek isteyen bir grup yürüşüye ışıldaklarla katıldı. Depremin vurduğu illerin yer aldığı Türkiye haritasını taşıyan grup Havuz Meydanı'na geldikten sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli'nin video mesajla katılığı etkinlikte, katılımcılara çorba ikram edildi.

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07 Şub 2024 - 02:21 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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