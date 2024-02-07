Hayatını kaybeden 50 bin kişi unutulmadı 

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Avcılar Belediyesi'nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde toplanan grup Havuz Meydanı'na kadar yürüdü. Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek isteyen bir grup yürüşüye ışıldaklarla katıldı. Depremin vurduğu illerin yer aldığı Türkiye haritasını taşıyan grup Havuz Meydanı'na geldikten sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli'nin video mesajla katılığı etkinlikte, katılımcılara çorba ikram edildi.