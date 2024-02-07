Hayatını kaybeden 50 bin kişi unutulmadı 

Avcılar Belediyesi'nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde toplanan grup Havuz Meydanı'na kadar yürüdü. Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek isteyen bir grup yürüşüye ışıldaklarla katıldı. Depremin vurduğu illerin yer aldığı Türkiye haritasını taşıyan grup Havuz Meydanı'na geldikten sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli'nin video mesajla katılığı etkinlikte, katılımcılara çorba ikram edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.