6 Şubat’ta Türkiye asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. Türkiye tek yürek oldu acıları sarmak için canla başla çalıştı. Sincan Belediyesi depremin ilk anından itibaren çok sayıda personel ve iş makinası ile bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına katıldı, bir yandan da Sincan halkının desteğiyle toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu 113 tır bölgeye gönderildi.

Sincan Kaymakamlığı ve Sincan Belediyesi ortaklığı ile kurulan hizmet birimi ile de Sincan’a gelen depremzede vatandaşlarımıza doğrudan ulaşıldı; kıyafet, ayakkabı, temizlik malzemesi ve gıda desteği sağlandı.

Depremin yıldönümünde ise Sincan Belediyesi ve Sincan Kaymakamlığınca “Asrın felaketi” anma programı düzenlendi. Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “ O zor günlerde biz de bölgedeydik. Devletimizin merhamet elini depremzede kardeşlerimize uzatmak, kederli yüreklere bir nebze de olsa su serpmek, Adıyaman’a kol kanat germek ve yaraları sarmak için elimizden geleni yaptık. Adıyaman’ı Sincan’dan ayrı tutmadık. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın.” dedi.