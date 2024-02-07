- Asayiş

1 ölü, 3 yaralı!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

1 ölü, 3 yaralı! mask
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Kaza akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Yenikaracalı Mahallesi’nde meydana geldi. Oğuzhan K.(32) idaresindeki 55 GL 958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Oğuzhan K., Umut D.(31), Ferhat Ç.(51) ve Yunus Öztürk (29) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yunus Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

# ilgili, Kaza, Sağlık, hafif ticari araç, Araç, Yol

07 Şub 2024 - 01:38 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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