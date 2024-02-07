En acı ispat, Ebrar Sitesi!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde kenette en fazla ölümün meydana geldiği Ebrar Sitesi'nin önünde direniş devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ebrar Sitesi'nin yıkıldığı bölgeye giderek, açıklamada bulundu.

Yavuzyılmaz, Ebrar Sitesi'nin zemininin bozuk olduğunu, binanın yapımında kullanılan malzemelerin uygun olmadığını ifade ederek; "Ebrar Sitesinin yıkıldığı bölgedeyiz. Ebrar Sitesi iki derenin birleştiği tarım arazisine kurulmuş bir siteydi. Zemini bozuktu, inşaat teknikleri hatalıydı, kullanılan malzemeler uygun değildi ve izinleri verilmemeliydi. Bu yanlışlar yüzünden 1.400 vatandaşımıza mezar oldu. Ebrar Sitesi depremin, acının, liyakatsizliğin, usulsüzlüğün sembolü oldu. Felaketin insan eliyle nasıl gerçekleştiğinin en acı ispatı oldu." dedi