- Gündem

En acı ispat, Ebrar Sitesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, depremde yıkılan ve 1.400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin önünde açıklama yaptı.

Video için play'e tıklayın

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde kenette en fazla ölümün meydana geldiği Ebrar Sitesi'nin önünde direniş devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ebrar Sitesi'nin yıkıldığı bölgeye giderek, açıklamada bulundu.

Yavuzyılmaz, Ebrar Sitesi'nin zemininin bozuk olduğunu, binanın yapımında kullanılan malzemelerin uygun olmadığını ifade ederek; "Ebrar Sitesinin yıkıldığı bölgedeyiz. Ebrar Sitesi iki derenin birleştiği tarım arazisine kurulmuş bir siteydi. Zemini bozuktu, inşaat teknikleri hatalıydı, kullanılan malzemeler uygun değildi ve izinleri verilmemeliydi. Bu yanlışlar yüzünden 1.400 vatandaşımıza mezar oldu. Ebrar Sitesi depremin, acının, liyakatsizliğin, usulsüzlüğün sembolü oldu. Felaketin insan eliyle nasıl gerçekleştiğinin en acı ispatı oldu." dedi

 

# denizyavuzyılmaz, CHP, ebrarsitesi, Kahramanmaraş, Deprem, devam, bir, şubat

07 Şub 2024 - 01:04 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL