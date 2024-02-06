Galatasaray 4 golle kazandı

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

GALATASARAY: Günay Güvenç - Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Sanchez (Dk. 61 Nelsson), Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş (Dk. 68 Ali Yeşilyurt), Ndombele, Eyüp Aydın (Dk. 61 Efe Akman), Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha (Dk. 87 Gökdeniz Gürpüz), Vinicius

BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Rahmetullah Berişbek, Taha Batuhan Yayıkcı, Sergen Piçinciol, Mexer, Emre Batuhan Adıgüzel, Levent Ayçiçek (Dk. 83 Aygün Özışıkyıldız), Mehmet Özcan (Dk. 65 Mulumba), Foor, Doğan Can Davas (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Djite (Dk. 71 Badji)

GOLLER: Dk. 27 Sanchez, Dk. 36 (P) Halil Dervişoğlu, Dk. 40 (P) Tete, Dk. 90+5 Vinicius (Galatasaray) - Dk. 45+2 Sergen Piçinciol, Dk. 77 Mulumba (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Eyüp Aydın (Galatasaray) - Mehmet Özcan, Akın Alkan (Bandırmaspor)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Galatasaray’a turu getiren golleri 27’nci dakikada Sanchez, 36’ncı dakika penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40’ıncı dakikada penaltıdan Tete ve 90+5'inci dakikada Vinicius kaydetti. Bandırmaspor’un golleri ise 45+2’nci dakikada Sergen Piçinciol ve 77’nci dakikada Mulumba’dan geldi.

27’nci dakikada Galatasaray’ın golü geldi. Sağ kanattan Eyüp Aydın’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Sanchez’in yaptığı kafa vuruşunun ardından top ağlarla buluştu: 1-0.

28’inci dakikada Bandırmaspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Mexer, ceza sahası içerisine doğru ortasını açtı. Gelen topa altı pas üzerinde Doğancan Davas kafayla vurdu fakat topu kaleci Günay Güvenç kurtardı. Günay’dan seken topu kale önünde Sanchez uzaklaştırdı.

31’inci dakikada Halil Dervişoğlu’nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Tete, ceza sahası içerisindeki Zaha’yı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Akın Alkan’dan sekti. Seken topu tekrar önünde bulan Zaha’ya kaleci Akın Alkan ayağıyla müdahale etti. Pozisyonun bitiminde oyun devam ederken, yaklaşık 3 dakika sonra karşılaşmanın hakemi Muhammet Ali Metoğlu, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyon izleme gitti. Pozisyonu izleyen Muhammet Ali Metoğlu, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

36’ncı dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

38’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tete’nin kontrolü sonrasında sert vuruşunda top ceza sahası içerisindeki Mehmet Özcan’dan sekti. Bir süre oyun devam ederken karşılaşmanın hakemi Muhammet Ali Metoğlu’na, VAR’dan izleme tavsiyesi geldi. Karşılaşmanın hakemi, VAR’dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurdu ve pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen Muhammet Ali Metoğlu, karşılaşmadaki ikinci penaltı kararını verdi.

40’ıncı dakikada Galatasaray’ın 3’üncü golü geldi. Penaltıda topun başına geçen Tete’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

45+2’nci dakikada Bandırmaspor farkı 2’ye indirdi. Orta alanda topla buluşan Emre Batuhan Adıgüzel, topu ceza sahası içerisine doğru havalandırdı. Savunma arkasına doğru koşu yapan Sergen Piçinciol, ceza sahası içerisine gelen topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 3-1 üstünlüğü ile bitti.

60’ıncı dakikada Bandırmaspor’da sağ kanatta son çizgide topla buluşan Levent Ayçiçek’in ceza sahası içerisine yaptığı ortayı arka direkte Mustafa Çeçenoğlu kontrol etti. Bu oyuncunun kontrolü sonrasında sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Muhammet Ali Metoğlu, önce pozisyonu gol olarak değerlendirdi ardından VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonda ofsayt kararı verdi.

77’nci dakikada Bandırmaspor’un 2’nci golü geldi. Sağ kanattan Levent Ayçiçek’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gelen topa iyi yükselen Mulumba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

90+5'inci dakikada Galatasaray 4'üncü golü buldu. Gökdeniz Gürpüz pasını sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tete'ye aktardı. Tete'nin içeriye çevirdiği topla penaltı noktasına yakın bir noktada buluşan Vinicius meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 4-2.

Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.