ANKARA 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

EsasNo : 2014/252

Karar No: : 2021/192 Davacı EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU ile TAREKBİN ADNAN ASAOUR aleyhine açılan Marka YİDK karar iptali ve Marka Hükümsüzlüğü davasının yapılan yargılamasında,Davacı şirket vekili, TPE YİDK nın 2014-M-6231 sayılı kararının iptali ile 2012/106351 sayılı OXI-ACTIVE ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TAREKBİN ADNAN ALSAOUR'un tebliğe yarar bir adresi tüm araştırmalara karşı belirlenememiş olması nedeniyle, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve Ön inceleme tensip tutanağı ilanen tebliğ edilmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama neticesinde, 08/06/2021 tarih 2014/252 E. 2021/192 K. sayılı karar ile aşağıdaki gibi hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM:

1-Davanın kabulü ile

TPE YİDK'nın 2014-M-6231 sayılı kararın iptaline,

Davalıya ait 2012/106351 kod nolu "OXİ-ACTİVE" ibereli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine,

2-Harçlar Yasasına göre hesaplanan 59,30-TL karar harcından peşin alınan 25,20-TL’nin mahsubu ile bakiye 34,10-TL’nin davalılardan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap olunan takdiren 5.900,00-TL maktu ücreti vekâletin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacının yapmış olduğu ve aşağıda dökümü gösterilen 5.096,00-TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalılar tarafından yargılama gideri sarf edilmediğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Yatırılan ve kullanılmayan gider avansının, hükmün kesinleşmesini müteakip re'sen yatırana iadesine (HMK m.333),

Dair yasa yolları açık olmak üzere hazır olan davacı vekilinin ve davalı TÜRKPATENT vekilinin yüzüne karşı davalı TAREKBİN ADNAN ASAOUR'un yokluğunda 08/06/2021 tarihinde verilen iş bu mahkememiz kararı davalı TAREKBİN ADNAN ASAOUR'a ilanen tebliğ olunur.