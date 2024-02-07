HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından
3 Adet Yaya Üst Geçidinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Kaldırılması İşi nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işi yapılacaktır.
|Sıra No
|Tanımı
|İmalat Cinsi
|Birimi
|Miktarı
|1
|YFA.01
|PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI
|m3
|140,90
|2
|KGM/03.587/3
|Vincin bir saatlik ücreti (476 HP Gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)
|Sa
|12
- İşin tahmini muhammen bedeli 157.482,80 TL (Yüz Elliyedi Bin Dörtyüzsekseniki Türk Lirası Seksen Kuruş)’dur.
- İhale 15.02.2024 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığında (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 6 Yenimahalle/Ankara) mesai saatleri arasında görülebilir.
- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
- Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
- Noter tasdikli İmza sirküleri.
- Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa) ve imza sirküleri
- 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Belgesi)
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış İşin muhammen bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) tutarında 4.724,49 TL (Dört Bin Yediyüzyirmidört Türk Lirası Kırkdokuz Kuruş) Geçici teminat mektubunu (süresiz) vermesi.Geçici teminatlar nakit para ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank Tunalı Hilmi Şubesi TR50 0001 5001 5800 7284 8818 87 nolu hesap numarasına (Geçici Teminat Mektubu, Firma İsmi, İşin İsmi VN/TCNO Yazılacaktır) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir Sözleşme aşamasında Kesin teminat, İşin Hurda Bedelinin %6 (Yüzde altı) kesin teminatla birlikte 1.000.000,00 TL. (Bir Milyon Türk Lirası) alt yapı kuruluşlarına ait tesisatlara, yıkım esnasında çevreye ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararı karşılamak üzere risk ve sorumluluk teminatını (Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır) yatırmak zorundadır.
- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
- 05.08.2021 tarihli ve 31559 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ te Belirtilen ve 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren mesleki ve teknik yeterliliklerin değerlendirilmesinde esas alınan Y2 belgesi,
- Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, yukarıda istenilen belgelerin (“F” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca ayrı ayrı karşılanacaktır. Ancak, Geçici Teminat, Ortak Girişim ortaklarınca beraber veya ayrı ayrı olarak da karşılanabilir.
- İşin süresi yer tesliminden itibaren (45 gün) takvim günüdür.
- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
- İhale Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.