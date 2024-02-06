- Asayiş

Ümraniye'de yangın

Ümraniye'de mum imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ümraniye'de yangın mask
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Yangın, saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Dudullu Mahallesi, Başar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki mum imalathanesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. İşyeri sahibi Gökçen Göllüce, "Bilmiyorum saat 19.00'da kapattık. İtfaiye müdahale etmiş. Herhangi bir can kaybı yok. Buna seviniyoruz. Zaten kimse yoktu. Şu anda itfaiyenin incelemelerinin sonuçlanmasını bekliyoruz. Mum üretiyorduk" dedi.

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06 Şub 2024 - 22:40 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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