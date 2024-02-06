Çanakkale’de kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yiğitler köyü istikametine giden Recep Yılmaz yönetimindeki 17 AEK 112 plakalı hafif ticari araç, kavşakta İbrahim Yüksel yönetimindeki 17 ABS 487 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kaza sonucunda Yüksel yönetimindeki otomobil takla attı. Recep Yılmaz ve Yüksel yönetimindeki araçta bulunan Bayram Balkan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.