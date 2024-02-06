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Kocaeli'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken; 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 4 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Aynı soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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06 Şub 2024 - 22:12 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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