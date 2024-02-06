Kocaeli'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 4 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Aynı soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.