Kocaeli'de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılarına yönelik 4 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 101 bin 562 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Aynı soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.