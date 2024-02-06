Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre asker eğlencesinde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan kavgada E.A.Ö. (30), bıçakla Abdullah Erol ve kardeşi M.A. Erol'a (20) saldırdı. İki kardeş aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Abdullah Erol'un hayatını kaybettiği, kardeşi M.A. Erol'un ise yaralı olduğu belirledi. Ağır yaralanan M.A. Erol ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Abdullah Erol'un cesedi adli tıp morguna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüpheli E.A.Ö.'yü, bu sabah saatlerinde suç aleti ile birlikte ilçede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.