- Asayiş

Dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ'de, satın aldıkları ürünler için sosyal platform üzerinden sahte dekont göndererek; yaklaşık 90 bin lira dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı.

Dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; satın aldıkları ürünler için sahte dekontları sosyal platform üzerinden göndererek dolandırıcılık yapıldığı şikayetleri üzerine  çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık yapanların G.G, E.C. ve S.K. oldukları belirledi. Şüpheliler, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntem ile 90 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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06 Şub 2024 - 21:03 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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