Dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; satın aldıkları ürünler için sahte dekontları sosyal platform üzerinden göndererek dolandırıcılık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık yapanların G.G, E.C. ve S.K. oldukları belirledi. Şüpheliler, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntem ile 90 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.