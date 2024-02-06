"İhmal eden değil ihya eden tarafta olacağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Kura Çekimi Töreni'ne katıldı. Törende Kurum'a, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti. Kurum, "İstanbullu kardeşlerimizin geleceğine dair attığımız tüm bu adımlar çok güçlü bir dönüşüm iradesinin tezahürüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız, yine Gaziosmanpaşa'da 2012 yılında bedeli ne olursa olsun Türkiye'nin büyük dönüşümünü İstanbul'un dönüşümünü gerçekleştireceğiz diye buradan başlangıcını yaptı. Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı ideallerimizi omuzlarında yükselten şehirlerimizin başında İstanbul geliyor. İşte böylesine büyük bir iddiayı taşıyan İstanbul'umuza hizmet etmek bizim için her zaman şereflerin en büyüğü olmuştur. Biz kararlıyız; aziz İstanbul'umuzu, geleceğimizi koruyacağız. Asla imha eden değil, ihmal eden, görmezden gelen değil, hep üreten, inşa eden, ihya eden tarafta olacağız" diye konuştu.