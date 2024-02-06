Olay, 2 şubat günü İzmit ilçesinde meydana geldi. Kemal T., iş yerine gelen kişiler taarfından darbederek, silah zoruyla senet imzalatıldı. Kemal T.'nin şikayetçi olması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri H.İ.S., Y.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş., ‘yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlamaları ile gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Y.İ.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.İ.S., İ.A., M.A.Ö. ve E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
5 şüpheliden 4’ü tutuklandı
Kocaeli'de, esnaf Kemal T.'yi iş yerinde darbedip, silah zoruyla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.