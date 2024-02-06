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Fenerbahçe Gaziantep'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Fenerbahçe Gaziantep'e geldi mask
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, mücadele için kente gelirken Fenerbahçe kafilesini havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Sevgi gösterisi ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek hediye etti. Meşale yakan taraftarlar sarı-lacivertli oyuncularla fotoğraf çektirdi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular daha sonra takım otobüsü ile konaklayacakları otele geçti.

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06 Şub 2024 - 20:27 DHA Gaziantep- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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