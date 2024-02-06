MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor maçı bitti

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bilal Gölen, Murat Şener

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic (Dk. 80 Hayrullah Bilazer), Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Pedrinho (Dk. 75 Cem Tuna Türkmen), Cephas, Saponara (Dk. 75 Morutan), Chatzigiovanis (Dk. 69 Astanakulov), Macheda

24ERZİNCANSPOR: Erdi Yokuşlu, Enes Yılmaz, Kamil İçer (Dk. 46 Bahadır Taşdelen), Gençer Cansev, Yusuf Onur Arıkan, Gökhan Payal, Özkan Yiğiter (Dk. 75 Ali Altınöz), Adem Metin Türk (Dk. 46 Oğuzhan Aynaoğlu), Çınar Tarhan (Dk. 59 Furkan Işıkdemir), Hasan Kaya, Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 59 İbrahim Yılmaz)

GOLLER: Dk. 37 Tolga Ciğerci (P), Dk. 44 Pedrinho, Dk. 51 Radakovic, Dk. 65 Macheda, Dk.90+2 Astanakulov (MKE Ankaragücü), Dk. 58 Oğuzhan Aynaoğlu (24Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Payal, Yusuf Onur Arıkan (24Erzincanspor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı 24Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

23’üncü dakikada sol kanattan Cephas'ın ceza sahasına yaptığı ortada Saponara'nın şutunda top az farkla üstten auta gitti.

30’uncu dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Radakovic'in yaptığı kafa vuruşunun ardından top altı pasın içindeki Saponara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun dokunuşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

36'ncı dakikada Chatzigiovanis'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Saponara'ya yapılan müdahale sonrası hakem Abdullah Buğra Taşkonsoy, penaltı noktasını gösterdi.

37'nci dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0.

44’üncü dakikada Chatzigiovanis'in defans arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşarak kaleci Erdi Yokuşlu'yla karşı karşıya kalan Pedrinho'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

51’inci dakikada MKE Ankaragücü farkı üçe çıkardı. Pedrinho'nun sağ korner çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, altıpasın önündeki Radakovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

58’inci dakikada 24Erzincanspor farkı ikiye indirdi. Hasan Kaya'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan Aynaoğlu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

65’inci dakikada Hanousek'in soldan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Macheda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

90+2’nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hayrullah Bilazer, topu ceza sahasında müsait durumdaki Astanakulov'a gönderdi. Bu oyuncu vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-1

MKE Ankaragücü mücadeleyi 5-1 kazanarak Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.