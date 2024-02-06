'Başkent Kültür Sanat dergisinin 14. sayısı sizlerle'

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Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda:

"Başkente dair kültür-sanat etkinlikleri, tarihi yapı, mekânlar, kent kültürü ve turizmine dair önemli bilgiler...

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından hazırlanan "Başkent Kültür Sanat" dergisinin 14. sayısı yeni dijital tasarımı ile sizlerle.

Okumak için: https://s.ankara.bel.tr/bulten/kultursosyal_dergi_14/ " denildi.