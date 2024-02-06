06 Şub 2024 - 19:13- Gündem G:

'Başkent Kültür Sanat dergisinin 14. sayısı sizlerle'

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Başkent Kültür Sanat" dergisinin 14. sayısının yayımlandığını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda:

"Başkente dair kültür-sanat etkinlikleri, tarihi yapı, mekânlar, kent kültürü ve turizmine dair önemli bilgiler...

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından hazırlanan "Başkent Kültür Sanat" dergisinin 14. sayısı yeni dijital tasarımı ile sizlerle.

Okumak içinhttps://s.ankara.bel.tr/bulten/kultursosyal_dergi_14/ " denildi.

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Kültür Sanat dergisi, için, ile, ABB

06 Şub 2024 - 19:13 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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