Fenerbahçe İslam Çupi'yi andı

Fenerbah\u00e7e\u00a0sosyal medya hesab\u0131ndan :\n\n\n"Sar\u0131 Laciverte g\u00f6n\u00fcl vermi\u015f, T\u00fcrk spor bas\u0131n\u0131n\u0131n duayen ismi \u0130slam \u00c7upi\u2019yi vefat\u0131n\u0131n 23. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde sevgi, sayg\u0131 ve \u00f6zlemle an\u0131yoruz." dedi\n\n
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.