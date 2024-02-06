06 Şub 2024 - 18:00- Gündem G:

"Hatay'ı hiç yalnız bırakmayacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'a ziyaretlerde bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı sosyal medya paylaşımında:

" Hatay'ı hiç yalnız bırakmayacağız. Bizi dayanışmamız güçlendirecek, dostluğumuz yaralarımızı saracak. Antakya’da kaybettiğimiz canları andık, Kırıkhan’da İBB Emekçileri Lisesi’nin temelini attık, Geçici Barınma Alanımızı ziyaret ettik, Samandağ’da vatandaşlarla buluştuk." dedi

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06 Şub 2024 - 18:00 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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