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'Sahte içeriklere dikkat'

Siberay sosyal medya hesabından sahte içeriklere karşı uyarıda bulundu.

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Siberay yaptığı açıklamada: 

"Sosyal medya hesabı için mavi tik, rozet onayı" başlıklı sahte içeriklere DİKKAT Kullanıcı/parola veya kişisel bilgilerinizi ele geçirme amaçlı sahte sitelere giriş yapmayın.

Başvurularınızı ilgili platform içerisinde gerçekleştirin." denildi

# Siberay, ilgili, için

06 Şub 2024 - 17:43 - Asayiş

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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