İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında DHKP/C'li iki terörist tarafından yapılan saldırın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Polisimizin dikkati faciayı önledi. Savcı Kiraz bu adliyede şehit edilmişti. Aynı hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiler. Bütün yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 34 gözaltı var. 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimiz inceleme yapıyor. İki teröristle ilgili suç kaydı ile ilgili incelemeler devam ediyor. 2004 yılında ceza alan birisi. 15 yıldan sonra cezası biten birisi. Kadın teröristin davası Yargıtay'da sürüyor. 4 yıl 2 ay tutuklu kalan birisi. Ablasının da yargılaması sürüyor” dedi.
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Bakan Tunç'tan saldırı hakkında açıklama
İSTANBUL Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Çağlayan Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Tunç "Polisimizin dikkati faciayı önledi. 34 gözaltı var. 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimiz inceleme yapıyor." dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.