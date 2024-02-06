'MSÜ' geç başvuruları başladı mı ?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada:
"Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek MSÜ sınavına geç başvurular, 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak olup saat 23.59’da sona erecektir." denildi
Milli Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Üniversitesi'nin geç başvurusunun 7 Şubatta başlayacağını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.