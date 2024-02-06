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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan biri tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu mask
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ocak-5 Şubat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 14,28 gram sentetik uyuşturucu ve 610 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 16'sı hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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06 Şub 2024 - 17:11 AA - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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