Bakan Güler, Irak'a ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada:
"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslara devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Rıza El-Abbasi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti.
Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile bir görüşme gerçekleştirdi." denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.