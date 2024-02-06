Bakan Güler, Irak'a ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslara devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Rıza El-Abbasi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti.

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile bir görüşme gerçekleştirdi." denildi.