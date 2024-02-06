06 Şub 2024 - 17:01- Siyaset G:

Bakan Güler, Irak'a ziyarette bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Irak’ta Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına ziyarette bulundu.

Video için play'e tıklayın

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada:

 "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta temaslara devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Rıza El-Abbasi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını ziyaret etti.

Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile bir görüşme gerçekleştirdi." denildi.

# Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı, bir, ile, devam, Bakan

06 Şub 2024 - 17:01 - Siyaset

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL